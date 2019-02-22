新北再傳兒虐案 市府：孩童早安置安全無虞

（中央社記者黃旭昇新北22日電）新北市再度發生兒虐事件，引起大批民眾聚集。市府調查表示，受虐兒童的母親因婚姻受家暴，但不能轉嫁壓力施虐孩子。網傳舊影片非母親再度施暴，確認幼童目前安全安置親屬家。

昨天半夜網路貼了一段幼童遭母親虐打影片，引起網友肉搜聚集及直播，新北市蘆洲警方迅速掌握，並派員前往勸離，要「拯救小孩」的50多名民眾直到今天凌晨2時才陸續散去。

民眾揚言要救出受虐男童，一度試圖衝進蘆洲復興路的公寓，還有人砸雞蛋、拿出便當嗆聲說要請施虐母親吃。蘆洲警方派20多名警力控制現場，調查發現，男童父母早已搬離住處。

警方調查，男童父母承租新北市蘆洲復興路的公寓，除影片中遭虐打的男童外，男童還有一個哥哥。從去年開始，男童父母時常爭吵，並決定離婚。

今年1月，男童疑因吃飯時將食物灑滿地，男童母親情緒失控，連賞男童數個巴掌，並逼迫男童趴在地上將飯菜吃乾淨，整個過程被母親拍攝下來。

市府家庭暴力暨性侵害防治中心主任許芝綺今天接受中央社訪問表示，經社工核對網路傳播的影片內容，確認是1月6日所處理的個案影片，不是新增的個案，母親也沒有再度施暴。

許芝綺表示，社工漏夜與警方到個案的安置處所，確認孩童安全無虞，也沒有再度受虐受傷，男童的母親1月後至今沒有再與孩子接觸。今天會持續嘗試與母親聯繫瞭解狀況。

許芝綺表示，今年1月6日家防中心據報前往調查時就已掌握這段影片，施暴人為母親，原先是母親自拍影片後傳給孩子的父親，希望男童父親要回家一起分攤家務照顧小孩，當時並非母親散播兒虐影片。

市府表示，1月陪同警方調查並帶孩子驗傷，同時，協助親屬申請暫時保護令，但目前法院仍在開庭審理程序。

市府說，雖法院尚未核發保護令，但1月已曾告誡施暴的母親不得再與孩童接觸、獨處。昨晚社工漏夜與警方前往親屬家確認，孩童兩兄弟受照顧狀況良好，母親未與孩子住一起、並未再度施虐。

許芝綺表示，目前不清楚散播影片者的動機與目的，網民肉搜的力量也很大，不僅聚集到蘆洲男童父母的原住所，甚至也因網路公布地址，聚集到親屬的住所，讓親屬又連夜帶著孩子「逃離」住處。

警方介入瞭解，疑因近期男童父母正在打離婚官司，為爭取男童監護權，該段影片竟被人上傳到臉書引起網友公憤，肉搜出租屋處、親屬住處前往抗議，並在臉書直播。

男童母親今天清晨也在臉書貼文，指控是遭丈夫出軌又對她施暴。她也希望有幸福的家，先前懷孕時丈夫就出軌還逼迫離婚，現在也在外面有女人。

男童母親強調，事發當天，丈夫在外先以酒瓶打她頭，再用拳頭施暴，受到層層壓力下，帶傷回家餵飯，才會酒後情緒失控對兒子施暴。

家防中心主任許芝綺表示，1月調查時，與母親確認過影片施暴者是她本人自拍，孩子父母有相處上的問題，當時母親目的是傳影片給孩子父親，希望他回家一起照顧孩子。

許芝綺表示，母親不得因自己是被施暴者，卻將壓力轉嫁在孩子身上，成為施暴人。市府已分別由不同的社工，協助兒童受虐與婚姻暴力兩起個案，母親也可檢附相關證據申請保護令，孩童父母雙方，更不宜將孩子作為婚姻訴訟的工具。（編輯：李錫璋）1080222