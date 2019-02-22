兒虐案引眾聚集關切 家防中心籲讓專業處理

新北市家庭暴力暨性侵害防治中心主任許芝綺（中）22日表示，對於蘆洲兒虐案的施暴母親，已提供婚姻危機協助，也呼籲熱心民眾尊重專業處理。（社會局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 108年2月22日

（中央社記者黃旭昇新北22日電）新北市家庭暴力暨性侵害防治中心主任許芝綺今天表示，對於蘆洲兒虐案的施暴母親，已提供婚姻危機協助，也呼籲熱心民眾對兒虐案尊重專業處理，讓親屬有安全的照顧空間。

針對21日深夜社群媒體披露的新北市蘆洲區媽媽虐兒案，市府家防中心主任許芝綺今天在記者會表示，感謝民眾的關心，家防社工除深夜第一時間會同警方趕往處理外，並確認影片是今年1月的，不是當下所為。

因兒虐案源自於受虐兒童的母親，遭受婚姻暴力轉嫁壓力情緒在孩子身上，許芝綺表示，已指派社工人員協助幼童母親處理離婚程序和監護權訴訟，今天也再度確認母親另租屋居住的安全。

她中午接受中央社訪問說，市府將依母親意願給予庇護服務、緊急救援、婚姻諮商、法律扶助、諮商輔導、陪同出庭、經濟協助，以度過婚姻危機。

許芝綺強調，受虐孩子已由社會局安置在親屬處所，確認安全無虞，並已協助家屬聲請保護令。呼籲任何人聽聞或看見有兒虐事件，請通報113及110，以利公權力及時介入，並交由警察及專業的社工協助處理。

蘆洲警分局也發布新聞，目前小孩安置在安全處所，母親也另覓其他處所居住，暫時不會返家，請網友不要再肉搜，希望關心此案的民眾保持冷靜理性不要再到住處聚集關心，以免影響附近住戶生活安寧。

另外，市府說，在法院離婚訴訟與監護權爭議判決前，為避免親屬受干擾，也請網友不要前往親屬住處聚集。今天有聯繫上孩子的母親也確保不會前往接觸孩子，讓孩子的親屬有安全的照顧空間，孩子可平安成長。

許芝綺在記者會受訪表示，事件起因於孩童父母婚姻問題，以致孩子受到母親情緒性發洩而波及。家防中心於今年1月獲報後，立即進場協助處理，並擬定安全維護計畫，要求母親不得與孩童單獨相處。

她說，母親已有悔意願意配合，孩童1月6日就交由親屬安置，確認安全無虞，請社會大眾放心。許芝綺呼籲為人父母者，為兒童身心健全發展，希望不要將情緒發洩在無辜的子女身上，甚至成為父母間訴訟的工具。

受虐兒童的母親，今天也在網路張貼心聲表示，請外界冷靜聽一個當媽的心聲，對於先生的拳打施暴，家暴保護令剛剛核發下來。事發時，她擔心外出買蛋卻玩耍的大兒子安危，又要照顧3歲小兒子，「層層壓力下喝了酒，情緒管理不好，打了小孩是我錯。」她也向外界關心者說聲抱歉，讓大家擔心這孩子。

有蔡姓網友回應，與先生婚姻再不美滿，都不該這樣打小孩，不是隨便打臉與頭作為處罰，「如果妳心疼，妳的孩子才是妳們婚姻最大的受害者。」

也有鄭姓網友提醒母親，要先管理好自己的情緒，情緒要爆發前，前往浴室去洗個臉、上廁所，冷靜下來再回來，才不會造成讓自己後悔的事。（編輯：李錫璋）1080222