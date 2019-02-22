弟弟不找工作又酒後施暴 遭哥哥持水果刀刺死

基隆一名患有中度精神障礙的陳姓男子，因不滿遊手好閒且不找工作的弟弟酒後常對他和母親施暴，上午持水果刀刺死弟弟，再向警方自首，警方訊後將陳男送辦。（翻攝畫面）中央社記者王朝鈺傳真 108年2月22日

（中央社記者王朝鈺基隆市22日電）人倫悲劇，基隆一名患有中度精神障礙的陳姓男子，不滿遊手好閒且不找工作的弟弟，酒後常常對他和母親施暴，上午持水果刀刺死弟弟後，再向警方自首，警方訊後將陳男送辦。

基隆市44歲陳姓男子今天上午10時許向基隆市警察局第二分局深澳坑派出所報案，表示自己持水果刀殺死42歲的弟弟，警方獲報後立即趕赴現場查看，發現廁所地上血跡斑斑。

陳男向警方供稱，弟弟長期酗酒成性，整天遊手好閒不找工作，酒後還會對他和母親施暴，已對弟弟積累多年怨氣，上午趁弟弟在廁所時從背後持水果刀刺殺弟弟，弟弟當場死亡，沒有送醫。

警方調查，兄弟倆和母親住在深澳坑路一處華廈7樓，陳男患有中度精神障礙，弟弟則為輕度精神障礙，平日支出多由陳男從事清潔工微薄收入支應。

警方表示，兄弟倆曾在去年2月15日發生糾紛，警方當天獲報到場後，陳男和弟弟均不願提告，警方仍依規定通報家暴，未料陳男今天卻將弟弟殺害。

警方已將陳男依殺人現行犯逮捕偵辦，至於詳細死因仍有待檢察官會同法醫相驗，全案經偵訊後將陳男移送基隆地檢署偵辦。（編輯：卞金峰）1080222