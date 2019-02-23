國道三段式費率開發費 判高公局付遠通1億餘元

（中央社記者劉世怡台北23日電）建置國道電子收費系統的遠通電收，不滿高速公路局指示變更建置計程三段式費率系統，興訟請求高公局支付開發費1億2015萬餘元。台北地院判遠通勝訴、高公局須支付開發費用。

台北地方法院今天公布判決書指出，遠通電收股份有限公司主張，與交通部高速公路局在民國96年8月簽訂「高速公路電子收費系統建置及營運契約」，約定由遠通負責高速公路電子收費系統的建置、營運、維護、操作及行銷服務。

遠通電收主張，收費由「計次收費」階段進入「計程收費」階段時，就計程系統功能開發部分，遠通電收進行功能調整及設備容量擴充，即可符合契約的計程收費功能，但高公局卻在101年指示超過原契約範圍，設計開發多元系統功能項目，以達優惠里程、標準費率及長途折扣費率的「三段式費率」系統。

高公局這項指示導致遠通電收在102年1月間額外與其他多家資訊科技公司簽約增購開發系統，並已支付新台幣1億2015萬2376元，遠通認為這筆開發費用應由高公局負擔，請求法院判高公局支付開發費用。

高公局則表示，「三段式費率」系統為契約的工作範圍，若遠通電收需修改系統才能滿足三段式費率的要求，實屬遠通電收的思慮不周，且應自行負責，請求法院駁回遠通電收請求；另外就算高公局依約應補償，也應扣除遠通電收建置後台系統的費用。

台北地院法官認定，高公局基於公共利益，在101年指示遠通電收工作範圍變更為建置、營運計程階段三段式費率系統，遠通電收才與多家公司簽訂「高速公路計程電子收費MD系統開發契約」、「高速公路計程電子收費後台開發契約」以開發建置三段式費率系統所需後台系統，並支出費用共1億2015萬2376元，遠通電收請求高公局支付費用，有理由，判遠通電收勝訴。全案可上訴。（編輯：李錫璋）1080223