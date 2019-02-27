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台南安平槍擊案 2槍手持槍彈投案

最新更新：2019/02/27 16:16
台南市安平區26日發生槍擊案，1人身中兩槍，2人被子彈擦過輕傷，2名槍手27日持槍彈投案，警方訊後依法送辦。（翻攝照片）中央社記者張榮祥台南傳真　108年2月27日
台南市安平區26日發生槍擊案，1人身中兩槍，2人被子彈擦過輕傷，2名槍手27日持槍彈投案，警方訊後依法送辦。（翻攝照片）中央社記者張榮祥台南傳真　108年2月27日

（中央社記者張榮祥台南27日電）台南市安平區昨天凌晨驚傳槍響，1人身中2槍，2人被子彈擦過輕傷，送醫後皆無大礙。警方全力追捕開槍凶手，2名槍手今天持槍彈投案，全案依法送辦。

3名同為19歲的周姓、趙姓及朱姓男子，昨天凌晨共乘1輛汽車，途經安平區安北路時，遭後方汽車連開9槍，駕駛人周男右大腿及左肩各中1槍，其他2人遭子彈擦傷。周男等人加速逃逸，一路逃到安南區後，棄車改搭計程車，趕往成大醫院就醫，醫師見是槍傷，立刻報警。

台南市警局第四分局獲報後調閱監視器發現，當時尾隨在周男後方有2輛汽車，隨即鎖定對象，槍手翁姓男子及徐姓男子得知逃不過追捕，今天持2把改造手槍、2個彈匣、2顆改造子彈投案。

警方調查，19歲翁男因詐欺被通緝中、30歲徐男有毒品、傷害等前科。當時他們和另2名友人分乘2輛汽車，翁男和徐男共乘1輛開槍，他們供稱，日前和周男等人有口角糾紛，雙方約定談判，周男卻駕車衝撞，他們一時衝動才持槍射擊，隨即逃逸，將汽車丟棄在東區。

周男等人則說，他們3人駕車前往安平觀夕平台遊玩，因對方汽車擋道，才按喇叭，未料遭槍擊。

警方訊後，依殺人未遂、槍砲等罪嫌，將翁男、徐男移送台南地檢署偵辦。（編輯：吳佳穎）1080227

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