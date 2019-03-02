桃園少年疑因癲癇倒臥路旁 巡邏員警施援手

桃園市警局桃園分局中路派出所警員2日上午外出巡邏時，在轄區大馬路旁發現一名少年倒臥地上，少年母親在一旁相當慌張，員警立即上前關心並請求支援。（桃園市警局桃園分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年3月2日

（中央社記者吳睿騏桃園2日電）桃園市一名少年今天陪同母親外出時，疑因癲癇病發昏倒在路旁，少年母親因體力不夠無法拉起少年，昏倒大馬路旁險象環生，幸好員警巡邏經過協助送醫，目前已無大礙。

桃園市警局桃園分局中路派出所警員黃信源，上午外出巡邏時，在轄區大馬路旁，發現一名少年倒臥地上，少年母親在一旁拉著少年希望將他叫醒卻徒勞無功，慌張得不知所措，員警立即上前關心，並以無線電請求支援。

警方表示，幾位員警立即分工合作，有的在一旁引導汽機車管制交通，部分員警則協助照顧患者，並通知消防人員到場，經過員警與家人的拍打呼叫，少年才逐漸恢復意識。

警方表示，由於少年跌倒時額頭撞傷流血，員警現場先以面紙按住傷口加壓止血，並交由隨後抵達的消防人員進行檢查，同時將他送醫治療，目前少年也已經返家休息。（編輯：張銘坤）1080302