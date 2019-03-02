情侶女嬰棄屍案 星國警方展開初步了解

（中央社記者黃自強新加坡2日專電）新加坡情侶女嬰棄屍案，DNA比對最快4日出爐，新加坡警方證實已接到台灣警方協助調查案件的請求。相關人士指出，星國警方展開初步了解，但不會依媒體報導進度辦案。

新北市警方偵辦新店女嬰棄屍案，專案小組今天表示，新北市警局刑事鑑識中心負責DNA鑑驗，飯店血跡與女嬰比對結果，最快4日出爐。法醫預計5日解剖釐清女嬰是產前或出生後死亡。

檢警組專案小組偵辦這起跨國案件，小組成員表示，若DNA比對證實親子關係，將依程序移送台北地檢署，並請刑事警察局國際刑警科正式發函，向星國警方請求協助調查。

對於台灣檢警偵辦女嬰棄屍案進行DNA鑑驗，這對新加坡情侶已暫列關係人。女方父親今天向採訪記者表示：「我們只是一般的平民百姓，做什麼DNA鑑驗。」

女方父親雖否認女兒懷孕，但會再向女兒詢問是否確有此事。不過，他認為，女兒並非未成年人，這種事情沒有什麼大不了，新加坡也不乏有類似的事情。

對於媒體報導棄嬰一事，女方父親指出，人在做，天在看，如果女兒真做這種事情，「老天會出來收拾她」。

檢警偵辦這起案件雖列出多項疑點，也透過關鍵影像與證人鎖定這對情侶，並在他們所住的飯店房間蒐證。2月27日在浴室排水口採集疑似生產的血跡，不過，這對新加坡籍情侶迄今仍未露面說明原委。雙方家長都不知道女方懷孕，這似乎也讓全案出現羅生門。

由於這起女嬰棄屍案的關係人是新加坡籍，涉及跨國司法管轄權，新加坡警方目前未評論這個案件。熟悉警方辦案模式的相關人員指出，雖證實新加坡警方已接到台灣協助調查案件的請求，且已展開初步了解，但不會依媒體報導進度辦案。（編輯：陳惠珍）1080302