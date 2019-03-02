星國情侶女嬰棄屍案 男友神隱失聯超過2天

（中央社記者黃自強新加坡2日專電）新加坡情侶女嬰棄屍案，這對情侶雖返回新加坡，仍未出面說明原委。星國媒體也不斷試圖聯繫，男友依然神隱，根據男友的父親描述，兒子失聯超過2天。

新加坡媒體「聯合早報」、「聯合晚報」與「新明日報」連日來大篇幅追蹤這對新加坡情侶的相關新聞，甚至曝光孕肚照，更有鄰居指稱她的肚子明顯變大，近期總拿著熊娃娃遮擋在肚子前面。

有關女子是否懷孕，迄今仍撲朔迷離，「新明日報」認為有4大謎團未解，如「獅城女是否懷孕，為何可上飛機」、「嬰兒生下是生是死」、「在酒店房客如何接生」、「回程是按原定計畫，還是臨時起意」。

男友的父親今天僅證實兒子與女友的確曾赴台灣旅行，對兒子的女友是否懷孕並不知情，由於兒子已多日未返家，不清楚迄今身在何處。他不清楚這中間是否發生什麼誤會，希望兒子出面交代清楚是當務之急。

女友的父親今天稱直到記者登門才獲悉這件受到台星媒體關注的案件。他也會詢問女兒到底發生什麼事。

採訪記者出示孕肚照，對此，女友的父親指出，照片中的人是他女兒，女兒之前的確肥胖，但從台灣返回新加坡之後，仍是維持肥胖身材，沒有特別改變之處。

星國媒體也根據男友臉書，報導他曾參加飛鏢比賽，是這項運動的愛好者，去年還獲得一項比賽冠軍。

新加坡法界人士指出，台星之間雖沒有引渡條約，如果這對情侶涉嫌犯罪，新加坡警方仍有權介入調查。有關浴室排水口採集疑似生產的血跡，可進行DNA比對確認其中的因果關係。

台灣檢警掌握目擊證人說法、監視器畫面、影像中金髮男子丟垃圾袋的時間點，懷疑女子是在浴室生產，鑑識人員也採集在浴室排水孔血跡反應、毛髮。現有掌握較關鍵證據，包括畫面都顯示女子是「大肚子」 狀況，另外男子走出飯店、手提垃圾袋等面貌與臉形等影像也很明確。

新北市警方偵辦新店女嬰棄屍案，專案小組今天表示，新北市警局刑事鑑識中心負責DNA鑑驗，飯店血跡與女嬰比對結果，最快4日出爐。法醫預計5日解剖釐清女嬰是產前或出生後死亡。（編輯：陳惠珍）1080302