更多編輯台推薦新聞：
費德瑞百冠之路淬鍊18年 曾經輕狂成就完美
運動

費德瑞百冠之路淬鍊18年 曾經輕狂成就完美

檢疫犬圖讓內政部臉書爆紅 最夯小編是八年級替代役男
生活

檢疫犬圖讓內政部臉書爆紅 最夯小編是八年級替代役男

向偉大女性致敬 美足球員把馬拉拉等人穿上身
運動

向偉大女性致敬 美足球員把馬拉拉等人穿上身

用魔術談九二共識影片瘋傳 吳何表演有深意
娛樂

用魔術談九二共識影片瘋傳 吳何表演有深意

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
台灣未能參加WHO北京疫苗會議 外交部批政治考量
訊息平台
首頁 / 社會

天母7旬婦命案 女兒涉嫌被移送檢方複訊

最新更新：2019/03/03 17:51
台北市一名7旬林姓婦人日前受傷無呼吸心跳，經林婦女兒向警消報案送醫急救仍不治，女兒供稱母親疑遭不明歹徒攻擊受傷，但全案疑點重重，警方3日製作筆錄後將她移送檢方複訊。中央社記者黃麗芸攝　108年3月3日
台北市一名7旬林姓婦人日前受傷無呼吸心跳，經林婦女兒向警消報案送醫急救仍不治，女兒供稱母親疑遭不明歹徒攻擊受傷，但全案疑點重重，警方3日製作筆錄後將她移送檢方複訊。中央社記者黃麗芸攝　108年3月3日

（中央社記者黃麗芸台北3日電）台北市一名7旬林姓婦人受傷無呼吸心跳，經其女向警消報案送醫仍不治，女兒向警方供稱母親疑遭不明人士攻擊才受傷，但全案疑點重重，警方今天製作筆錄後將她移送檢方複訊。

台北市警消1日深夜10時許獲報，天母東路附近一處民宅內有救護案，派員到場發現，全身是血的7旬林婦倒在寢室地板上，全身有多處擦挫傷，且無呼吸心跳，經送醫急救仍不治。

初步調查了解，從事珠寶業的林婦和約半年前自國外返台的女兒同住，死者女兒事後供稱母親疑遭不明歹徒攻擊後，全身受傷逃回家中。

檢警相驗死者遺體後，除調閱案發地周邊監視器外，也將林婦的女兒林姓女子帶回住處以釐清案發原因。

由於林女涉案成分大，她昨晚拒絕夜間偵訊，警方今天上午約9時30分才開始進行筆錄，釐清案情疑點，直到下午3時30分移送士林地檢署複訊，全案依涉嫌「殺害直系血親尊親屬」罪嫌移送士林地檢署偵辦，並將交由檢方對外說明案情。（編輯：李錫璋）1080303

地機族