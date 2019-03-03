天母7旬婦命案 女兒涉嫌被移送檢方複訊

台北市一名7旬林姓婦人日前受傷無呼吸心跳，經林婦女兒向警消報案送醫急救仍不治，女兒供稱母親疑遭不明歹徒攻擊受傷，但全案疑點重重，警方3日製作筆錄後將她移送檢方複訊。中央社記者黃麗芸攝 108年3月3日

（中央社記者黃麗芸台北3日電）台北市一名7旬林姓婦人受傷無呼吸心跳，經其女向警消報案送醫仍不治，女兒向警方供稱母親疑遭不明人士攻擊才受傷，但全案疑點重重，警方今天製作筆錄後將她移送檢方複訊。

台北市警消1日深夜10時許獲報，天母東路附近一處民宅內有救護案，派員到場發現，全身是血的7旬林婦倒在寢室地板上，全身有多處擦挫傷，且無呼吸心跳，經送醫急救仍不治。

初步調查了解，從事珠寶業的林婦和約半年前自國外返台的女兒同住，死者女兒事後供稱母親疑遭不明歹徒攻擊後，全身受傷逃回家中。

檢警相驗死者遺體後，除調閱案發地周邊監視器外，也將林婦的女兒林姓女子帶回住處以釐清案發原因。

由於林女涉案成分大，她昨晚拒絕夜間偵訊，警方今天上午約9時30分才開始進行筆錄，釐清案情疑點，直到下午3時30分移送士林地檢署複訊，全案依涉嫌「殺害直系血親尊親屬」罪嫌移送士林地檢署偵辦，並將交由檢方對外說明案情。（編輯：李錫璋）1080303