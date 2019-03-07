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淡海輕軌防雷擊電纜線遭竊 警鎖特定對象調查

最新更新：2019/03/07 13:49

（中央社記者黃旭昇新北7日電）新北市淡海輕軌捷運接地線1日遭竊100餘公斤防雷擊電纜線，警方鎖定車輛與特定人追查。新北捷運公司說，輕軌有雙重保護措施，雖然最近待料，若有雷擊軌道與車輛仍有斷電保護。

新北捷運公司總經理吳國濟今天接受中央社訪問表示，保全人員5日巡查時發現，淡海輕軌捷運竿蓁林站地面層，中央分隔島高架軌道下方的管線遭破壞，捷運公司人員到場確認電纜線屬於部分系統的接地線。

吳國濟表示，捷運公司立即通報新北市政府捷運工程局準備修復，工程承包廠商於5日下午5時報警處理。捷運公司也通報新北交通大隊淡海捷運分隊與轄區員警至現場採證，並由行控中心調閱CCTV監視器畫面，協助警方調查。

吳國濟受訪時強調，遭竊電纜屬於輕軌車站局部設備接地線，且輕軌設備仍具有漏電斷路器保護，「可以說是雙保護措施，電纜被偷不會影響輕軌運轉與安全。」

吳國濟說，電纜被偷不影響系統營運與安全，目前已協請市府捷運局協調統包商，先將破損的PVC管線包護，並立即備料修護，預計3天內修復。

他表示，纜線遭竊位置位於中央分隔島範圍，設備屬接地設備與系統營運沒有直接影響，不屬常態巡查範圍，才沒有在第一時間發現接地纜線遭竊。經調閱監視器調查，竊賊是在輕軌收班後，趁黑夜將接地電力拉線箱上方的塑膠管被破壞，將裡面電纜線鋸斷抽出偷走。

警方調閱監視器，疑似1日凌晨4時遭竊，當時有輛白色可疑轎車停下，疑似有3名竊賊動手偷電纜，至於高架軌道下方的包覆塑膠管相當高，竊嫌可能是沿著旁邊的安全與維修鐵梯攀爬上去。員警已鎖定車號，以車追人調查。（編輯：卞金峰）1080307

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