散播松仁路地裂照 法院裁處男子罰鍰3千元

（中央社記者黃麗芸台北16日電）花蓮日前發生規模6.1地震，台北市松仁路遭誤傳路面裂開。警方查獲台北市王姓男子、台中賴姓女子，依社會秩序維護法函送裁處。台北地方法院今天裁處王男罰鍰新台幣3000元。

花蓮4月18日下午1時1分發生規模6.1地震，台北震度4級，北市多處都發生劇烈搖晃，當天下午1時30分許，LINE等通訊軟體出現「台北市松仁地上出現巨大裂痕」訊息，並快速轉傳，同時夾帶從高處拍攝松仁路疑似地裂的照片，引發民眾恐慌。

隨後經媒體擴大報導後，台北市政府派員到場勘察發現，只是修路時的填縫膠所致。

警方組成專案小組偵辦，查出台中市一名賴姓女子在當天下午1時23分在台大PTT網站發表相關文章。賴女向警方供稱，她是從LINE群組轉貼內容取得，並非照片拍攝者。

警方溯源逐層追查LINE通訊軟體群組訊息，4月間於北市找出照片原始拍攝者王姓男子，他到案說明是在地震發生當下，第一時間從公司拍攝到松仁路裂痕照片，且未經查證發送到LINE群組，未料短時間內遭大量轉傳，鑄成大錯。

警方認為，王男和賴女「未經查證」就散播松仁路地裂圖文，造成擴大轉傳效應，兩人行為導致渲染性假消息效應，引起國人產生假天災恐慌，全案依社會秩序維護法函送轄區法院裁處。

台北地方法院今天依社會秩序維護法第63條規定，散布謠言，足以影響公共之安寧者，裁處王男罰鍰3000元。（編輯：張銘坤）1080516