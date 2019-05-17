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疑未注意停等紅燈 BMW追撞藍寶堅尼法拉利

最新更新：2019/05/17 23:11
一名黃姓男子17日晚間駕駛BMW轎車行經台64線三重路段下匝道時，疑不慎從後方追撞前面一輛停等紅燈的藍寶堅尼超跑及一輛法拉利跑車，所幸未釀傷亡。詳細肇事原因仍有待進一步調查。（翻攝畫面）中央社記者黃旭昇新北市傳真　108年5月17日
一名黃姓男子17日晚間駕駛BMW轎車行經台64線三重路段下匝道時，疑不慎從後方追撞前面一輛停等紅燈的藍寶堅尼超跑及一輛法拉利跑車，所幸未釀傷亡。詳細肇事原因仍有待進一步調查。（翻攝畫面）中央社記者黃旭昇新北市傳真　108年5月17日

（中央社記者黃旭昇新北17日電）新北市三重警分局今天晚上表示，一輛BMW轎車疑未注意前方停等紅燈車輛，在台64線快速道路下三重匝道出口，追撞藍寶堅尼及法拉利跑車，無人受傷。警方指揮改道，車流並未回堵。

警方初步調查，今天晚間8時19分據報，新北市台64線快速道路，三重區路段往板橋方向，下光復路的匝道口發生車禍。現場有一輛藍寶堅尼超跑、法拉利跑車，及一輛BMW轎車發生撞擊。

市府消防局表示，因為無人受傷，因此沒有人打119，消防救護並未出勤。

警方初步瞭解，黃姓男子駕駛的BMW轎車疑似從後方追撞前方停等紅燈的一輛藍寶堅尼超跑，以及一輛法拉利跑車。

三重警分局今天晚上表示，車禍發生後，警分局大有派出所在台64快速道路，下三重匝道入口擋車，並請駕駛人改道。警方說，橋面車流順暢，並無回堵狀況。

警方說，封鎖現場清理，車禍造成3輛轎跑車損壞，無人受傷。3名駕駛酒測值都是零，車禍肇事原因將由警方進一步調查釐清。（編輯：陳惠珍）1080517

新北市三重警分局17日晚間表示，一輛BMW轎車疑未注意前方停等紅燈車輛，在台64線快速道路下三重匝道口，不慎撞上前方藍寶堅尼、法拉利跑車，所幸未傳人員傷亡。（翻攝畫面）中央社記者黃旭昇新北市傳真 108年5月17日
新北市三重警分局17日晚間表示，一輛BMW轎車疑未注意前方停等紅燈車輛，在台64線快速道路下三重匝道口，不慎撞上前方藍寶堅尼、法拉利跑車，所幸未傳人員傷亡。（翻攝畫面）中央社記者黃旭昇新北市傳真 108年5月17日
新北市警方初步調查指出，17日晚間8時19分據報，台64線快速道路三重路段下光復路匝道口發生追撞車禍，現場有一輛藍寶堅尼超跑、法拉利跑車及一輛BMW轎車發生撞擊。（翻攝畫面）中央社記者黃旭昇新北市傳真　108年5月17日
新北市警方初步調查指出，17日晚間8時19分據報，台64線快速道路三重路段下光復路匝道口發生追撞車禍，現場有一輛藍寶堅尼超跑、法拉利跑車及一輛BMW轎車發生撞擊。（翻攝畫面）中央社記者黃旭昇新北市傳真　108年5月17日
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