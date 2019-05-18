重機石碇自摔 男騎士滑入貨車底命危

一名男性重機騎士18日上午在新北市石碇區靜安路一段因不明原因自摔，滑入對向車道貨車車底，送醫命危。（翻攝畫面）中央社記者黃旭昇新北傳真 108年5月18日

（中央社記者黃旭昇新北18日電）一輛重型機車今天上午約9時50分在新北市石碇區靜安路一段172號前，因不明原因自摔後，男性騎士滑入對向車道貨車車底。騎士送醫時命危，警方將調查事故原因。

新北市新店警分局表示，車禍現場的重型機車行車動線是靜安路往平溪方向，貨車是靜安路往石碇、深坑方向。依據貨車司機的說法，司機看到前方重機在不遠轉彎處自摔後，就緊急煞車停住貨車前進。

警方轉述曾姓貨車司機說法，事發當時重機衝向貨車後撞擊噴飛出去，機車騎士滑入貨車車底下受困。當時貨車處於停車狀態，並未輾過騎士。

新北市政府消防局表示，林姓男騎士年約35歲，救護時出現到院前心肺功能停止（OHCA）狀態，已送往台北市萬芳醫院急救。車禍原因，警方將後續調查。（編輯：戴光育）1080518