中市傳10多犬隻遭棄養餓死 警方動保處追查

（中央社記者郝雪卿台中28日電）台中市寵物商業同業公會理事長江和樹今天披露，有10多隻犬隻被棄養於北區租屋處後活活餓死，台中市動保處表示，接獲通報後即前往稽查，並將協助警方偵辦。

江和樹今天在臉書發文指出，一名男子在北區一處租屋處疑似非法繁殖犬隻，4月間離去，將犬隻棄養屋內，造成10多隻貴賓犬、馬爾濟斯犬活活餓死，鄰居聞到臭味通報屋主，打開房門後才發現慘狀。

江和樹表示，屋主只有租屋人的身分證影本，目前還找不到租屋人，經聯絡動保處，動保處表示正在了解中，公會一定會全力協助找出租屋人，接受法律制裁。

對此，動保處副處長林儒良表示，今天接獲通報後即前往稽查，但現址已清空，涉及動物保護法刑責部分，已向轄區警察單位舉發，並將協助警方後續偵辦。

林儒良指出，由於房客遺留動物在租屋處的案件時有所聞，呼籲房東或房仲若獲知相關的情形，請務必向動保處通報，讓動物有機會獲得及時救援，避免憾事發生，此外，第一時間也較有機會保全現場跡證，將行為人繩之以法。

動保處重申，對棄養動物者將依動保法裁罰新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰，並列入黑名單，不得飼養犬隻及從公立動物收容所認養動物。如飼主故意遺棄動物，使動物飢餓或脫水而死亡，依動保法可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上200萬元以下罰金。（編輯：唐聲揚）1080528