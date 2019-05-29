租民宿設詐騙機房 檢依詐欺罪嫌起訴26人

（中央社記者蘇木春台中29日電）謝姓男子招募成員成立詐騙集團，到屏東縣墾丁一家民宿設機房，向中國民眾詐騙，雖未得手金額，但檢方認為詐騙行為明確，今天依詐欺等罪嫌將謝男等26人起訴。

台灣台中地方檢察署起訴書指出，28歲謝姓男子受姓名年籍不詳綽號「榮哥」的男子指揮，組成跨境詐騙集團向中國民眾詐取財物，謝男陸續招募男子等25名成員加入，在民國107年10月起，到屏東縣恆春鎮一家民宿會館承租客房作為詐騙機房。

集團自108年1月3日起上線，成員假冒中國通信管理局、武漢市公安局等人員，隨機撥打當地電話進行詐騙，佯稱被害人名下手機發出詐騙短訊，假裝要協助處理，要求對方將財物匯到指定帳戶內。

警方接獲線報組成專案小組，108年1月10日到場攻堅偵辦，逮捕謝姓男子等26人，查扣電腦、電話與教戰守則等證物，經清查中國地區民眾均尚未完成匯款而未遂。

台中地檢署檢察官認為，集團利用網路平台撥號，對被害人進行詐騙行為明確，多名成員曾多次因詐騙案入獄服刑，且部分成員頻於串供、串證及滅證，且否認犯行，今天依組織犯罪條例、詐欺等罪嫌將謝男等26人起訴，並令強制工作3年。（編輯：李亨山）1080529