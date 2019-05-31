400公斤安毒混茶葉 貨櫃進口入台遭破獲

一名何姓男子涉嫌把毒品安非他命混藏在茶葉內，並從越南以貨櫃進口來台。刑事局掌握情資後，陸續逮捕何男等人，並起出400公斤安毒。（檢方提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 108年5月31日

（中央社記者劉建邦台北31日電）何姓男子涉嫌把安非他命混藏在茶葉內，並從越南以貨櫃進口來台。刑事局掌握情資後，陸續逮捕何男等人，起出400公斤安毒。何男遭逮後供稱是幫友人進口茶葉。警訊後送辦。

刑事局今天召開破案記者會，副局長廖訓誠表示，偵七大隊日前接獲情資，有毒品集團涉嫌從越南以貨櫃進口毒品入境台灣，經調查，發現犯嫌混裝毒品與茶葉，立即組專案小組查緝。

刑事局先從貨櫃報關資料，鎖定一只從越南進口入台的貨櫃，經專案小組持續跟監後，發現貨櫃運至南投縣竹山鎮附近的一處鐵皮屋。警方研判貨櫃內物品極有可能夾藏毒品，隨即派員在旁埋伏。

刑事局表示，專案小組趁其中一名犯嫌出面簽收搬運時，展開攻堅查緝，並當場開拆貨櫃內的茶葉包裝，清查發現共485箱，在其中100箱茶葉，發現夾藏毒品，每箱有4包，每包重1公斤，經初步檢測都有安非他命反應，總計共400公斤安毒。

刑事局陸續循線追查毒品集團成員，先逮捕林姓男子等4人到案，因該批安非他命毒品數量龐大，透過大數據分析，向上溯源，並掌握主嫌何男昨天現身桃園，隨即前往逮人。

何男遭逮後否認涉案，供稱是幫友人運送茶葉。刑事局訊後依違反毒品危害防制條例把何男等人移送南投地檢署偵辦。（編輯：張銘坤）1080531