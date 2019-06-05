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國三南下新竹路段掉落剪刀 30餘輛車受損

最新更新：2019/06/05 21:26
國道3號南下新竹茄苳路段3日發生多把剪刀掉落路面，造成多部車輛爆胎。國道公路警察局5日指出，至少30輛車輛輪胎受損，涉嫌肇禍的詹姓車主遭罰外，還須負擔其他車輛受損修復費用等。（翻攝畫面）中央社記者郭宣彣新竹縣傳真 108年6月5日
國道3號南下新竹茄苳路段3日發生多把剪刀掉落路面，造成多部車輛爆胎。國道公路警察局5日指出，至少30輛車輛輪胎受損，涉嫌肇禍的詹姓車主遭罰外，還須負擔其他車輛受損修復費用等。（翻攝畫面）中央社記者郭宣彣新竹縣傳真 108年6月5日

（中央社記者郭宣彣新竹市5日電）國道3號南下新竹茄苳路段3日傍晚發生多把剪刀掉落路面造成多部車輛爆胎意外，國道公路警察局今天指出，至少30輛車輛受損，詹姓肇事車主除挨罰，還須負擔受損修復費用等。

國道公路警察局第六公路警察大隊今天受訪表示，3日晚間6時48分左右，勤務中心接獲多起民眾報案，指出國道3號南下新竹茄苳路段外側車道有事故。

國道警網到場後發現，現場至少有30輛車輛輪胎受損，另在該路面發現不少被輾斷的剪刀，初判為釀禍主因。

涉嫌肇禍的64歲詹姓車主今天到案說明。他表示，他駕駛大貨車從台北載運多項物品至台南，在運送過程中，他不知道有貨物掉落。

他說，經警方昨日通知後，他才知道載運貨物掉落在國道上；對於造成其他車輛輪胎受損，他感到非常抱歉。

警方表示，全案除依道路交通管理處罰條例開罰新台幣9000元，詹男還須負擔其他車輛受損維修及拖吊送修費用。

至於貨物為何會掉落，警方指出，初步懷疑可能是繩索沒有綁好導致物品掉落，所幸沒有造成人員傷亡。

國道員警呼籲，民眾上路前應先確實檢查車輛狀況，以免害人害己。（編輯：戴光育）1080605

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