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嘉義市清晨火警 8旬夫婦嗆傷未脫險

最新更新：2019/06/09 12:21
嘉義市公園街一戶民宅9日清晨發生火警，屋內一對8旬夫婦被濃煙嗆傷，一度失去生命徵象，經警消送醫急救已恢復呼吸心跳，但仍未脫險。（嘉義市消防局提供）中央社記者江俊亮傳真　108年6月9日
嘉義市公園街一戶民宅9日清晨發生火警，屋內一對8旬夫婦被濃煙嗆傷，一度失去生命徵象，經警消送醫急救已恢復呼吸心跳，但仍未脫險。（嘉義市消防局提供）中央社記者江俊亮傳真　108年6月9日

（中央社記者江俊亮嘉義市9日電）嘉義市公園街一戶民宅今天清晨發生火警，屋內一對88歲、83歲的老夫婦被濃煙嗆傷，一度失去生命徵象，經警消送醫急救後，雖已恢復呼吸心跳，但仍未脫險，火警原因尚待調查。

嘉義市政府消防局發布訊息指出，今天清晨3時33分接獲報案，指公園街一戶民宅發生火警，消防人員抵達現場後，發現火場為2樓鐵皮加蓋建築物，屋內住有一對夫婦，警消立即布署水線滅火，並破門入室搶救。

救災人員先在一樓客廳發現88歲的鄭姓老翁，隨後於2樓寢室救出83歲的鄭妻，由於火場位於嘉義市議員傅大偉服務處附近，傅大偉也到場關心，並表示2名傷者是一對退休多年的夫婦，育有2子，都在外地工作。

消防局指出，火勢在清晨3點52分控制，屋內發現的2名傷者疑似遭濃煙嗆傷，發現時已失去生命徵象，經送醫急救後才恢復呼吸心跳，但仍未脫離險境，火警發生原因尚待進一步調查。（編輯：黃世雅）1080609

嘉義市公園街一戶民宅9日清晨發生火警，消防人員抵達現場後，發現火場為2樓鐵皮加蓋建築物，屋內住有一對夫婦，警消立即布署水線滅火，並破門入室搶救。（嘉義市消防局提供）中央社記者江俊亮傳真　108年6月9日
嘉義市公園街一戶民宅9日清晨發生火警，消防人員抵達現場後，發現火場為2樓鐵皮加蓋建築物，屋內住有一對夫婦，警消立即布署水線滅火，並破門入室搶救。（嘉義市消防局提供）中央社記者江俊亮傳真　108年6月9日
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