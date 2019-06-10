曾辦多件大案 台南刑警酒駕肇事遭重懲

台南市政府警察局第5分局副分局長朱恩銳（圖）10日受訪時表示，偵查隊小隊長丁清吉9日晚間涉酒駕肇事，知法犯法，已從嚴報請記一大過處分並免除主管職務。（警方提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 108年6月10日

（中央社記者楊思瑞台南10日電）台南市政府警察局第五分局偵查隊一名辦過多件重大刑案的小隊長丁清吉，昨晚涉嫌酒駕肇事導致機車騎士受傷送醫。警方今天宣布丁清吉記一大過，免除主管職務並調地服務。

台南市第五警分局副分局長朱恩銳下午受訪時表示，丁清吉於昨晚11時45分駕駛自小客車行經安南區安中路時，與騎機車的蔡姓女子發生車禍。蔡女手腳擦挫傷，被送往永康奇美醫院治療。第三警分局員警到場處理對雙方實施酒測，丁清吉酒測值達每公升1.38毫克，被依公共危險罪送辦。

朱恩銳表示，丁清吉擔任昨晚10時至今天凌晨2時的重點查察勤務，勤前約在昨晚8時許與家人前往安南區一家海產店用餐，因酒後不勝酒力肇事。身為警務人員，勤前飲酒肇事，嚴重傷害警察取締酒駕的執法者形象，知法犯法。第五分局從嚴報請記一大過處分、免除小隊長職務，並調地服務。

他說，第五分局管教不周，分局長陳錦文除了向受傷民眾及社會大眾表示誠摯歉意，並自請處分，警方也會加強員警教育及管理。

警方指出，丁清吉平時工作勤奮，曾負責偵辦去年的成大女學生命案、成大醫院員工持刀傷害案、及今年一名男子帶刀闖入市議員謝龍介宣傳車揚言自殺等重大刑案，表現優異。這次因酒駕肇事傷害警察形象，除了深感懊悔，也對當事人及社會大眾表示歉意。（編輯：陳俊碩）1080610