運鈔員監守自盜1337萬 檢方業務侵占罪起訴

（中央社記者蘇木春台中12日電）台中市姚姓運鈔員因積欠賭債，今年3月間陸續侵占運鈔車內鈔匣現金新台幣1337萬多元，事後姚男棄職潛逃，他被警方逮捕時共找回843萬餘元，檢方今天依業務侵占罪嫌將他起訴。

台灣台中地方檢察署起訴書指出，40歲姚姓男子於民國101年起擔任保全公司運鈔員，工作內容為將盛裝鈔票的鈔匣載運至各銀行自動櫃員機，於自動櫃員機操作查看剩餘舊鈔及補充新鈔。

姚男因積欠賭債需款孔急，於108年3月14日至3月21日間，在前往醫院、大賣場與超商等地補鈔時，向同組楊姓運鈔員佯稱要下車取卡或買彩券，為免運鈔車感應器誤報，向楊男借用運鈔車感應扣，待楊男下車之際，陸續將運鈔車上鈔匣內的1530萬3000元侵吞。

3月21日姚男在楊男下車之際，欲將先前侵占的200萬元補回鈔匣內，以掩飾侵占行為，慌亂中僅回補193萬1000元，故總計侵占金額為1337萬2000元。

隔日保全公司中部管理處接獲整鈔中心通報指出，有鈔匣短少6萬9000元，管理處與姚男聯絡，詢問有無遺落款項，姚男得知犯行敗露棄職潛逃，警方獲報後3月28日下午3時多在南投縣草屯鎮將姚男拘提到案，扣得現金843萬4300元。

檢方查出，姚男得手贓款後，將其中320萬拿去投注彩券、80萬投注網路簽賭、34萬存入友人帳戶，其餘不詳金額償還賭債。

台中地檢署檢察官依據證人證詞、監視錄影畫面、簽賭記錄與查扣贓款等證據，今天依業務侵占罪嫌將姚男起訴。（編輯：黃世雅）1080612