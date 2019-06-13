不滿被抱怨生活費問題 逆子刺死母親被起訴

（中央社記者蘇木春台中13日電）陳姓男子長期與母親因生活費問題感情不睦，今年4月間陳母自花蓮到台中與陳男聚餐，酒後雙方又因經濟問題起口角，陳男憤而持刀刺死母親，檢方今天依殺人罪嫌將他起訴。

台中地方檢察署起訴書指出，45歲陳姓男子為孫姓婦人的兒子，雙方長年因財務與相處問題，因此感情不睦。

民國108年4月13日，經孫婦在花蓮的鄰居何男居中安排下，由何男開車載孫婦、以及孫婦的前婆婆一行3人，前往陳男任職於台中市太平區的公司宿舍，以促成母子相聚。

孫婦等一行3人，同日上午8時抵達後，陳男帶著女友及友人，偕同母親等人，相繼前往台中市梧棲區的海產店用餐飲酒，再前往KTV續攤歡唱，當晚近8時一行人步行返回公司宿舍。

進到公司宿舍時，陳男再度因生活費問題，與孫婦一言不合而發生口角，陳男從客廳茶几抽屜內，拿取一把長約14公分的水果刀，就要往孫婦刺去，在場友人阻擋不成，導致孫婦背部遭水果刀刺入體內約17公分，隨即失去意識倒臥客廳沙發大量出血。

陳男見狀要其他人報警，但救護車到場前，孫婦就因右後胸壁穿刺傷，引起氣血胸、血水吸入肺部及大量失血而死亡，警方獲報到場逮捕陳男送辦，陳男呼氣酒測值達0.92毫克。

台中地檢署檢察官依據證人證詞、手機通訊軟體對話截圖、現場勘驗圖與驗屍報告等證據，今天依殺人罪嫌將陳男起訴，檢方並審酌陳男僅因母親抱怨生活費問題，就將母親殺害且手法凶殘，並將過錯推卸酒後失控，且犯後僅願以死相抵負責，建請法官從重量刑。（編輯：黃世雅）1080613