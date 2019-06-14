車禍致嗅覺全失 婦人逾期求償敗訴

（中央社記者劉世怡台北14日電）孫姓婦人4年前駕車停紅燈遭後方計程車撞上，導致受傷及失去嗅覺。她去年依犯罪被害人保護法申請重傷補償遭駁回而興訟。法院今天認定依2年時效規定，她逾期申請，判決敗訴。

依據台北高等行政法院判決指出，孫姓53歲婦人提告主張，她在民國104年7月8日駕車在台北巿街上停紅燈，莫名遭後方的計程車追撞，導致胸部、臉部及手部等處受傷以及嗅覺全失，她依犯罪被害人保護法向台北地檢署犯罪被害人補償審議委員會，申請重傷補償金、精神撫慰金等共新台幣180萬元，但遭到駁回，因此提起行政訴訟。

法院審理考量，依法所規定，賠償請求權是從得知損害時起2年間不行使而消滅，孫婦是在104年12月25日至警察局做筆錄，而得知車禍加害人為林姓計程車司機，並且提起業務過失及重傷害的刑事告訴，卻遲至107年5月21日才向台北地檢署犯罪被害人補償審議委員會申請補償，明顯已超過2年申請時效，因此判她敗訴，還可上訴。

此外，刑事部分，林姓計程車司機被依業務過失致重傷罪判刑8月，緩刑3年，緩刑期間須支付孫婦52萬元。（編輯：張銘坤）1080614