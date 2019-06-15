台南殺警案梅男罪嫌重大 法院裁定收押禁見

（中央社記者楊思瑞台南15日電）台南市警局刑警大隊偵查佐劉三榮昨天凌晨遭槍擊身亡，開槍行凶的梅姓男子昨晚在高雄落網，警方押回偵訊後移送台南地檢署偵辦，檢察官向法院聲請羈押，法官晚間裁定羈押禁見。

劉三榮昨天凌晨在台南柳營區一家練歌場遇到梅男，因兩人之前有過糾紛，梅男疑似酒後情緒失控，持槍朝劉三榮的右上臂開1槍。劉三榮送醫急救仍宣告不治，梅男則在友人接應下逃亡。

案發後由轄區的新營警分局組成專案小組，循線追緝接應梅男的林姓友人及其車輛。經鎖定行蹤後，昨晚由新營警分局偵查隊長葉景星率隊前往高雄內門山區，在林男開車載梅男外出時，在一處山路上以兩輛偵防車前後包夾的方式，強行攔車順利逮捕梅男，並起出1把改造手槍及25發子彈。

台南市警局在今天上午的慶祝警察節活動中變更程序頒發慰問金，由葉景星及刑大科技犯罪偵查隊長鄭琮霖代表接受，但眾人臉上沒有一絲喜悅。從案發到破案完全沒有休息的葉景星，在台上還掉下眼淚。

梅男下午被警方依殺人等罪嫌移送台南地檢署，檢察官訊問後認為罪嫌重大，所犯為最輕本刑10年以上有期徒刑重罪，並有逃亡及串證之虞，向台南地方法院聲請羈押禁見，法官在晚間10時許裁定羈押禁見。（編輯：卞金峰）1080615