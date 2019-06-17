網路刊假中古車訊詐財 中檢詐欺罪起訴12人

（中央社記者蘇木春台中17日電）周姓男子成立詐騙集團，在網路刊登中古車出售訊息，吸引民眾打電話詢問後，以需要先匯購車款辦理公證，詐取39名被害人逾新台幣1110萬元，檢方今天依詐欺罪嫌起訴周男等12人。

台灣台中地方檢察署起訴書指出，53歲周姓男子與綽號「阿才」的身分不詳男子組成詐騙集團，吸收11名成員，分工詐騙廣告、提領贓款等工作。

集團於民國107年6月先在8891汽車交易網或YAHOO中古車等網頁，刊登販賣低於市價的不實中古汽車資料，經民眾瀏覽廣告後，打電話至網頁中的聯絡電話，由集團成員扮演中古車商，向被害人詐稱必須先支付新台幣3萬元訂金。

集團二線人員再假扮為法務會計師，待被害人匯訂金後，詐稱必須先將購車款匯入帳戶，以辦理公證程序，多名被害人信以為真將款項匯入詐騙集團指定帳戶。

有被害人匯款後發現有異向警方報案，經警方循線追查，108年1月22日持搜索票至周男位於台中市太平區的租屋處搜索，並帶回多名成員偵辦。檢警查出，共計39名被害人匯款，集團不法獲利達1110萬多元。

台中地檢署檢察官依據證人證詞、網路刊登廣告、匯款資料等證據，今天依組織犯罪、詐欺罪嫌將周男等12人起訴。（編輯：翁翠萍）1080617