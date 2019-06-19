誆2鬼纏身需祭改 女涉詐財遭判拘役

（中央社記者王朝鈺基隆19日電）一對母女被控向友人佯稱遭2鬼纏身可幫忙「祭改」，藉此詐取高額費用，基隆地院審理後，判女兒拘役50日，得易科罰金。

判決書指出，陳姓女子於民國102年間接連發生2次車禍因而心情鬱悶，同事吳姓女子見有機可乘，便帶著女兒趙姓女子與陳女相約見面，席間趙女佯稱陳女遭2鬼纏身「卡到陰」必須處理，祭改費用為新台幣9萬6700元。

吳女見陳女有所懷疑，便表示祭改時會有「基隆市心廟工程隊總廟」負責人吳姓男子和妻子李姓女子2名老師前來協助，祭改儀式結束後，陳女支付5萬元支票和5萬元現金。

李女接續以陳女具有「三太子」的靈，需增加能量提升為「中壇元帥」為由，邀陳女參加「靈動班」、「人神統合」，逐步取得陳女信任，再以神明指示為由對陳女佯稱，要先拜師成為心廟弟子，才能學會通靈，有了預知能力後才能奉神明指示開宮辦事。

李女以「天語」詢問神明後，表示神明報價拜師費為268萬元，但陳女無力支付，先交付一張面額38萬元支票並兌現後，其餘款項再開立12張支票共230萬元，但因其中一張支票遭退票，陳女於是將全部支票取回，陳女發現拜師後並未學會通靈，驚覺受騙，向基隆市調查站舉發，全案才揭露。

基隆地院審酌趙女不思循正當途徑獲得財物，假借神明之姿，讓心靈脆弱及敬畏鬼神的陳女誤信為真因而交付錢財，依詐欺取財罪，判處拘役50日，得易科罰金，全案可上訴。（編輯：李錫璋）1080619