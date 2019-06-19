台灣波蘭簽署刑事司法合作協定 聯手打擊犯罪

法務部19日表示，台灣17日與波蘭簽署「台波刑事司法合作協定」是台灣簽署的第5個刑事司法互助協定，也是台灣與歐盟會員國所簽訂的第一個廣義刑事司法互助協定。（圖取自法務部網頁）

（中央社記者蕭博文台北19日電）法務部今天表示，17日已與波蘭簽署「台波刑事司法合作協定」，是台灣簽署的第5個刑事司法互助協定，也是台灣與歐盟會員國所簽訂的第一個廣義刑事司法互助協定。

法務部官員特別提到，與波蘭的合作協定有別於其他互助協定及國際刑事司法互助法規定，首創雙方可由中央主管機關互相提起請求，不用經由外交管道，且雙方的偵查人員可在被請求方同意下，直接詢問受調查人，進行實質的「聯合調查團隊」。

法務部發布新聞稿表示，在法務部長蔡清祥、外交部長吳釗燮、波蘭司法部次長皮耶比亞克（Lukasz Piebiak）見證下，駐波蘭代表處大使施文斌、波蘭台北辦事處處長梅西亞（Maciej Gaca）17日上午在台北簽署「駐波蘭代表處與波蘭台北辦事處刑事司法合作協定」。

新聞稿指出，「台波刑事司法合作協定」歷經4年磋商、協議，範圍涵括刑事司法互助、引渡、受刑人移交、訴追犯罪及犯罪預防資訊分享等事項，屬廣義的刑事司法互助協定。

法務部表示，「台波刑事司法合作協定」是台灣與歐盟會員國所簽訂的第一個廣義刑事司法互助協定。在此之前，台灣與德國、英國分別簽訂雙邊的跨國移交受刑人協議，並移交7名德國籍受刑人、1名英國籍受刑人返回德國、英國繼續服刑。

新聞稿也提到，「台波刑事司法合作協定」範圍除移交受刑人，還包含狹義的刑事司法互助及引渡，可謂台灣在國際刑事司法合作領域上的重要開展，更是台灣與歐洲國家在此等領域的突破性發展。

法務部另表示，「台波刑事司法合作協定」是台灣所簽署的第5個刑事司法互助協定，其他4個協定分別是與美國、菲律賓、南非及中國大陸簽署，前三者均屬狹義的刑事司法互助協定，亦即未包含引渡及受刑人移交事項，台灣與中國大陸所簽署的兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議，則不包含引渡。（編輯：李錫璋）1080619