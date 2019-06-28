網刊網紋蟒販賣訊息 男子涉野生動保法被起訴

（中央社記者蘇木春台中28日電）許姓男子在網路刊登保育類野生動物網紋蟒販賣訊息，經警方網路巡邏發現後，員警循線偵辦並查扣網紋蟒一隻，台中地檢署今天依違反野生動物保育法罪嫌將許男起訴。

台灣台中地方檢察署起訴書指出，網紋蟒為行政院農業委員會指定公告的珍貴稀有保育類野生動物，非經同意不得意圖販賣陳列或展示。45歲許姓男子於民國108年1月10日，在台中市東區住處於臉書（Facebook）社團「新寵物爬蟲世界」展示網紋蟒照片，表明要以新台幣8000元價格販售。

108年1月21日，警方網路巡邏發現許男的臉書貼文，將截圖照片送請屏東科技大學鑑定後，確認屬於第二級保育類野生動物，立即循線前往許男住處，查扣網紋蟒一隻。

許男到案時供稱，他於107年1月間買進網紋蟒，並在臉書社團販售，否認得知網紋蟒為保育類野生動物，但他自承知悉網紋蟒並非原生種，而是來自南美洲的外來物種。

台中地檢署檢察官認為，網紋蟒早在106年5月1日就經政府公告為保育類野生動物，許男仍上網刊登展示販售，今天依據證人證詞、查獲照片、物種鑑定書等證據，依違反野生動物保育法罪嫌將許男起訴。（編輯：翁翠萍）1080628