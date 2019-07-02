不滿被檢舉違反保護令 男子砍傷鄰居被起訴

（中央社記者蘇木春台中2日電）台中市張姓男子因不滿陳姓鄰居幫父親檢舉他違反保護令，今年4月酒後帶刀砍傷陳男，所幸陳男送醫後脫離險境，檢方今天依殺人未遂等罪嫌將張男起訴。

台灣台中地方檢察署起訴書指出，52歲張姓男子因不滿陳姓鄰居陪同張父檢舉張男違反保護令，張男在民國108年4月20日上午飲酒後，騎乘機車帶著1把菜刀、5把柴刀，前往陳男住處外守候。

張男見陳男外出時，持1把柴刀向對方砍去，並咆哮稱「要給你死」等語，陳男見狀立即拿木棍抵抗，並將柴刀打落，張男再持菜刀砍殺陳男頸部，陳男伸手抵抗而遭砍傷，陳妻聽到聲響查看，立即打電話向警方報案。

張男見對方受傷後，將1把菜刀及1把柴刀帶走逃逸，現場遺留4把柴刀，警方到場通報救護車將陳男送醫急救，陳男頭頸部有多處開放性傷口、左手指多處骨折、臉部多處切割傷等傷害，幸經急救後脫離險境。

張男犯案後在同日騎機車前往警局投案，並交付做案用刀械，員警發現張男酒味濃厚要求酒測，經呼氣酒測值達0.25毫克，張男訊問後被依法送辦。

台中地檢署檢察官依據證人證詞、扣押刀械、診斷證明等證據，今天依殺人未遂、公共危險罪等罪嫌將張男起訴。（編輯：陳俊碩）1080702