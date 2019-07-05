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台南南化山區兩車碰撞 3人重傷送醫

最新更新：2019/07/05 21:06
台南市南化區台20線路段5日下午發生自小客車與小貨車車禍，現場一片凌亂。（台南市消防局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　108年7月5日
台南市南化區台20線路段5日下午發生自小客車與小貨車車禍，現場一片凌亂。（台南市消防局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　108年7月5日

（中央社記者楊思瑞台南5日電）台南市南化區台20線路段今天下午發生自小客車與小貨車碰撞事故。3名傷者都被送往醫院急救，其中兩人被救出時呈現心肺功能停止狀態。

台南市政府消防局在下午5時50分接報，指稱在南化區台20線47公里處有一輛自小客車與一輛小貨車發生車禍。首批消防人員趕到現場時，發現一名男子摔落路旁大排水溝，兩車的駕駛都還受困在駕駛座。

消防人員將自小客車駕駛與掉落排水溝的男子救出時，兩人呈心肺功能停止狀態，緊急由救護車送醫搶救。小貨車駕駛有四肢骨折情況，被救出時仍有意識。

警消人員初步了解，掉落排水溝的男子是小貨車乘客，疑似因撞擊力道過大被甩出車外。事故原因及傷者身分有待進一步釐清。(編輯:孫承武)1080705

台南市政府消防局5日下午獲報，指稱在南化區台20線47公里處有一輛自小客車與一輛小貨車發生車禍，現場3人重傷送醫，事故原因及傷者身分有待進一步釐清。（台南市消防局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　108年7月5日
台南市政府消防局5日下午獲報，指稱在南化區台20線47公里處有一輛自小客車與一輛小貨車發生車禍，現場3人重傷送醫，事故原因及傷者身分有待進一步釐清。（台南市消防局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　108年7月5日
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