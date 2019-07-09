性侵少女19年後被捕 惡狼判刑13年

（中央社記者劉世怡台北9日電）新竹男子邱瑞文20年前性侵洗劫少女後逃逸，案情懸而未解，3年前他因行竊檳榔攤留下血跡，經比對DNA吻合，去年遭逮捕。二審高院今天依強盜強制性交罪判刑13年，還可上訴。

判決指出，邱瑞文於民國88年6月12日在新竹市遇見被害少女，被害少女因聽見住處電梯有小孩受困，急忙外出求助，當時26歲的邱瑞文見狀，假意表示願意幫忙，但需要工具，少女回家找工具，邱男尾隨進入，卻是到廚房拿出菜刀，抵住少女的脖子，性侵得逞並取走屋內現金新台幣7000元。

邱瑞文隨即逃之夭夭，檢警僅能透過被害人提出的衛生紙採取嫌犯體液，但當年DNA（去氧核醣核酸）比對科技不如現今，全案擱置、懸而未解。

邱瑞文逃亡期間，105年7月於新竹一家檳榔攤犯下竊盜案，牆面留下血跡，但邱瑞文否認竊盜，辯稱是工作時不小心所留下。檢警後來採集他的唾液檢體送驗，去年1月比對結果DNA全吻合，認定他犯下檳榔攤竊盜案及少女性侵案並將他逮捕。

邱瑞文竊盜案部分，今年5月判刑9月定讞；少女性侵案部分，一審新竹地院依強盜強制性交罪，累犯，判刑13年6月，邱男不服上訴，二審台灣高等法院審理。

二審合議庭，審酌邱男至今否認性侵犯行，未賠償被害人、未達成和解，難認有悔意，也考量大法官775號解釋，邱男前案為竊盜罪（本刑較輕），與本案的強盜強制性交罪（本刑較重）犯行，不依刑法第47條第1項加重其刑，因此，改判13年，全案還可上訴。（編輯：方沛清）1080709