妻子要離婚 莽夫開瓦斯挾持一家4口被訴

（中央社記者蘇木春台中11日電）台中市紀姓男子今年5月間不滿妻子提出離婚，在屋內開瓦斯挾持一家4口，紀男的友人入屋勸阻還被挾持，警方趁隙才以辣椒水制伏，檢方今天依公共危險等罪嫌將紀男起訴。

台灣台中地方檢察署起訴書指出，40歲男子紀清棟於民國108年5月16日凌晨1時多，在台中市南屯區的住處，因不滿妻子提出離婚，進而發生口角。

紀男竟走進廚房，打開瓦斯爐開關、漏逸瓦斯氣體，並對妻子與2名兒子揚言「我們一家4口一起走」，紀妻發現趕忙打電話報案，警方獲報後趕到現場，因規勸紀男未果，紀男的邱姓友人便入屋安撫。

不料紀男因不滿警消人員趁機進行攻堅，手持水果刀與菜刀各一把，分別架在邱男的頸部及腹部，藉此威脅警消人員撤離，警方持續對峙談判後，紀男同意由一名未攜帶武器的員警進入，警方趁紀男疏未注意時，對他噴灑辣椒水並加以制伏，場面才得以控制。

台中地檢署檢察官依據證人證詞、查扣證物等證據，今天依公共危險、恐嚇、妨害自由、妨害公務等罪嫌將紀男起訴。（編輯：方沛清）1080711

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