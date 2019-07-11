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雙子星案 南海8/10未走完程序將喪失最優資格

最新更新：2019/07/11 17:28

（中央社記者梁珮綺台北11日電）南海發展等公司就雙子星案向法院聲請假處分被駁回，台北市捷運局今天表示，昨天去文南海要求30天內成立新專案公司並簽約，若未完成，視同放棄最優申請人資格。

雙子星開發案歷經6次招標，去年底確定由香港商南海發展集團獲最優申請人資格。經濟部投審會今年6月26日認定南海發展與中國關聯極深，依照外國人投資條例第7條，認定不利國家安全，駁回雙子星案。

南海發展等公司認為，投審會駁回投資申請違法，且捷運局原設定應於7月10日以前辦妥新設專案公司事宜，恐因投審案未通過導致未能遵期完成，將讓南海發展等喪失最優申請人資格。

南海發展等公司因而向北高行聲請假處分，請求本案判決確定前，捷運局應展延設立新公司期限，且不得廢棄聲請人最優申請人資格，並不得核准次優申請人遞補簽訂投資契約或重新公開徵求投資人，也不得廢棄開發案，不過，北高行今天判決駁回。

捷運局主秘王偉告訴中央社記者，上週有收到南海發展等公司要求新專案公司展延時程文件，不過，因投審會結果已出爐，以投審會審閱得展延理由已不存在，因此未同意展延要求。

王偉說，依投資須知第12條規定，南海必須在文到30天內成立新專案公司並備妥19.4億簽約金與市府簽約，否則就視同放棄最優申請人資格，而捷運局昨天函覆南海，意即8月10日前必須走完程序。

王偉表示，若南海喪失最優申請人資格，捷運局會再評估後續作業，由次優申請人遞補或重新招標。（編輯：張銘坤）1080711

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