追求賣菜女不成 拾荒翁殺她男友被起訴

（中央社記者葉臻新北11日電）三峽67歲男子戴千翔以撿拾回收物維生，去年9月認識48歲阮女，追求不成，戴男今年3月間與阮女的湯姓男友發生爭執，竟持回收鐵片將湯男刺死，新北地檢署今依殺人罪嫌起訴。

新北地檢署調查，戴千翔以撿拾回收物為生，去年9月間在樹林火車站認識擺攤賣菜的48歲阮女，藉故要到阮女電話號碼後，為了追求對方，三天兩頭就去樹林火車站找阮女，即便知道阮女有一名同居的53歲湯姓男友，仍每天打10幾通電話給她，但都被阮女拒接。

檢方調查，戴男今年3月初打電話給阮女時，湯男接起電話，與戴男發生爭執，阮女證稱，在那通電話中，戴男還一度嗆聲要殺掉湯男。

3月25日中午，戴男騎著拼裝車行經樹林區佳園路三段99巷時，遇見騎車經過的湯男，2人發生扭打，戴男拾起一片約30公分長的回收鐵片，刺進湯男右胸，湯男當場死亡，戴男躲藏4天後被警方逮獲。

檢方偵訊時，戴男辯稱是因為湯男拿著鐵棍朝他走來，他才拿鐵片嚇唬對方，因為湯男作勢要攻擊、自己衝過來，鐵片才插進湯男胸口。

檢方調閱現場監視器畫面等，認定2人是拉扯、扭打後，戴男持鐵片刺死湯男，與戴男辯詞不同，因此不採信戴男辯詞，今依殺人罪嫌將戴男起訴。（編輯：張銘坤）1080711