新北樹林寢具加工廠凌晨大火 無人傷亡

新北市樹林區光武街一處寢具加工廠12日凌晨發生火警，消防局獲報立即調派人車前往搶救，所幸無人傷亡。（消防局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 108年7月12日

（中央社記者黃旭昇新北12日電）新北市樹林區光武街一處寢具加工廠今天凌晨發生火警，因火勢猛烈，燃燒2小時後才將大火撲滅。遭燃燒的兩戶都是同家公司的廠房，火警無人員傷亡，起火原因將由消防局調查。

新北市政府消防局表示，今天凌晨零時39分據報，樹林區光武街某巷，1層樓的連棟鐵皮建築物冒出火煙，立即調派人車前往搶救。

消防局表示，由於發生火警的廠房內，堆放大量寢具加工的棉被、枕頭、床罩、蚊帳、睡袋、床單、毛毯等紡織品與布料等易燃物，火勢一發不可收拾，迅速蔓延擴散。

因火勢猛烈，陸續有其他消防分隊前往支援，消防隊員以水線搶救，凌晨1時48分將火勢控制，2時40分終於將火勢撲滅，現場燃燒面積共600平方公尺。

消防局說，共兩戶燃燒，都是同一家公司所屬工廠。火警無人受困傷亡，起火原因待查。（編輯：陳俊碩）1080712