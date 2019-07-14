劉德華宣傳新片籲反毒 北市警齊力宣導

（中央社記者黃麗芸台北14日電）港星劉德華來台宣傳新片，昨天在西門町舉辦反毒電影宣傳見面會，吸引約3000名粉絲擠爆會場，北市警方也率員到場，共同呼籲反毒、交通安全青春專案和防詐犯罪等宣導。

劉德華與香港導演邱禮濤12日抵台，展開新片「掃毒2 天地對決」的2天1夜宣傳活動，影片內容描述劉德華飾演的金融鉅子懸賞港幣一億元，希望殲滅在香港掀起腥風血雨的大毒販，因而引發一場正邪對決。

由於劉德華新片題材鎖定掃毒，台北市警察局萬華分局今天發布新聞稿表示，金都美術廣告有限公司也在昨天下午於西門町舉辦「香港影星劉德華反毒電影宣傳見面會」活動，並結合警方於現場設攤宣導，活動現場吸引約3000人擠爆會場。

劉德華現身活動舞台後，特別致詞呼籲大家要掃毒、反毒和拒絕毒品，並說絕對不要吸毒。

萬華分局分局長張隆興親率犯罪預防宣導團成員與會，一同賣力宣導暑期少年反毒、交通安全青春專案和高齡防詐犯罪預防等反制要領，呼籲民眾建立防患犯罪於未然，也促進警民互動。

萬華分局表示，活動現場設有犯罪預防宣導攤位，同時規劃停置重型機車、大型男女警寶寶和大頭警察安全帽等宣導品，寓教於樂。（編輯：李亨山）1080714