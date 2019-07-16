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涉性侵案遭起訴 鈕承澤盼與被害人和解

最新更新：2019/07/16 18:41
導演鈕承澤涉嫌性侵劇組女性工作人員，被依強制性交罪嫌起訴，台北地方法院16日下午再度開庭，鈕承澤低調現身出庭。中央社記者吳翊寧攝　108年7月16日
導演鈕承澤涉嫌性侵劇組女性工作人員，被依強制性交罪嫌起訴，台北地方法院16日下午再度開庭，鈕承澤低調現身出庭。中央社記者吳翊寧攝　108年7月16日

（中央社記者劉世怡台北16日電）導演鈕承澤涉嫌性侵劇組女工作人員，被依強制性交罪嫌起訴，台北地方法院今天下午開庭，鈕承澤低調進出法庭表示，現階段努力與被害人談和解，法院後續擬傳喚被害人出庭。

導演鈕承澤涉嫌性侵劇組女工作人員，台北地檢署查出被害人胸部有鈕承澤DNA、下體有新傷等，2月初依強制性交罪嫌起訴鈕承澤，並以他犯後卸責、態度難認良好，建請法院處以適當之刑。

台北地院今天開庭，進行準備程序，檢辯雙方聲請調查證據，包含傳喚被害人出庭詰問，後續將進行實質審理。

鈕承澤今天出入法院十分低調，面對媒體提問，僅說謝謝關心，他在3月出庭時，於庭後受訪表示，他向被害人道歉，但他從來沒有威脅強迫，抱歉對女方造成痛苦，盼法院公正裁決。（編輯：方沛清）1080716

導演鈕承澤（前）涉嫌性侵劇組女工作人員，被依強制性交罪嫌起訴，台北地方法院16日下午開庭。圖為鈕承澤出庭後騎腳踏車離開北院。中央社記者吳翊寧攝 108年7月16日
導演鈕承澤（前）涉嫌性侵劇組女工作人員，被依強制性交罪嫌起訴，台北地方法院16日下午開庭。圖為鈕承澤出庭後騎腳踏車離開北院。中央社記者吳翊寧攝 108年7月16日
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