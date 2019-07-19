海關查獲報關暗藏烏龜鱷魚 市價5百萬

（中央社記者邱俊欽桃園機場19日電）關務署台北關從一名男子委託報關的貨品中，驚見保育類烏龜、鱷魚等動物，市價約新台幣500萬元，調查後依法函送偵辦。

台北關今天表示，快遞機放組昨天下午查驗林姓男子委由報關業者，自馬來西亞報運進口熱帶魚中，經開箱查驗，發現其中一箱裝有烏龜及鱷魚等疑似保育類野生活體動物，共計53隻。

台北關經由國立屏東科技大學野生動物保育服務中心鑑定結果，為一級保育類安哥洛卡陸龜2隻，二級保育類棕靴稜背龜21隻，一般類巴西龜計27隻，鱷魚3隻，總市價約500萬元。

台北關依規定函送行政院農業委員會林務局法辦。查獲的珍貴保育類活體動物，將暫交由台北市立動物園圈養。

台北關表示，進出口人於報關時應檢附相關許可文件誠實申報，依野生動物保育法規定，野生動物活體及保育類野生動物產製品，非經中央主管機關同意，不得輸入或輸出。

由於活體動物為瀕臨絕種動植物國際貿易公約規範，除輸出入須中央主管機關行政院農業委員會核發的核准文件外，尚須輸出國政府發證，才准予輸出。

台北關呼籲，報運進口活體野生動物須查明是否屬保育類規範物種，報關時應主動向海關申報，以免觸法，如有違反者，依野生動物保育法規定，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科30萬元以上150萬元以下罰金。（編輯：林沂鋒）1080719

關務署台北關從一名男子委託報關的貨品中，驚見保育類鱷魚等動物，調查後依法函送偵辦。中央社記者邱俊欽桃園機場攝 108年7月19日