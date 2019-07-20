瑞芳分局巡邏車撞砂石車 1警員輕傷送醫

（中央社記者黃旭昇新北20日電）新北市瑞芳警分局交通分隊李姓警員，今天中午駕駛巡邏車在台二線貢寮研海街與砂石車擦撞，並撞倒路燈與號誌桿。警員輕傷送醫，交通事故於下午2時18分已經排除。

因當事一方為交通隊，故由金山分局交通分隊接續處理，避免爭議。

瑞芳警分局交通分隊小隊長王忠勇受訪表示，交通分隊澳底車禍處理小組李姓警員，於今天中午執行勤務完畢要返回時，駕駛巡邏車於台二線94.5公里處，宜蘭往基隆方向與同方向的一輛砂石車發生擦撞。

警方巡邏車失控撞上砂石車時，又彈到中央分隔島上，將號誌與路燈桿撞倒在馬路上。除雙方車輛受損外，人員初步檢視無明顯外傷，警員由消防人員送往基隆長庚醫院作詳細檢查。

警方說，所幸警員僅輕傷，送醫無大礙。車禍發生原因正詳細瞭解與調查。巡邏車車門與引擎蓋等有多處凹損，號誌燈桿由拖吊車輛移除，車禍現場已經排除完畢，交通恢復通暢。（編輯：林沂鋒）1080720