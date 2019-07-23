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義大天悅酒店復工 高雄高等行政法院駁回

最新更新：2019/07/23 21:23

（中央社記者程啟峰高雄23日電）義大天悅大酒店公司2張建照，因不符規定遭高市府工務局勒令停工，經判決確定後，業者再度提起行政訴訟請求復工。高雄高等行政法院今天宣判予以駁回。

判決指出，天悅大酒店在改制前高雄縣政府時，有2張建築執照基地都位在縣府公告核准開發的「大高雄迪斯奈華城開發計畫案」範圍內，並經縣府分別於民國94年3月30日、97年4月28日核發建照在案。

不過，原高雄縣政府當時抽查發現，這2張建照有停車空間免計算容積等項目不符規定，函請業者變更設計；業者並未辦理，高雄縣市合併後，遭高市府工務局依建築法勒令停工。

天悅大酒店不服提起行政訴訟，經高雄高等行政法院、最高行政法院判決駁回確定後，業者去年3月就2張建照向高市工務局申請復工也遭否決，業者不服又向高雄高等行政法院提起行政訴訟。

高雄高等行政法院今天宣判，合議庭認為，這2張建照勒令停工可歸責業者造成，停工日數仍應計入建築期限，業者去年3月底申請復工前，2張建照都已逾竣工期限而未完工，依建築法2張建照因期限屆至而失效，業者就失效的建照申請復工實屬無憑，況且2建照停工事由並未消失，也不得施工。

至於業者請求重開行政程序並撤銷或廢止2張建照停工處分，合議庭指出，全案已經法院判決確定維持勒令停工處分，業者既已透過行政訴訟程序尋求救濟，依行政程序法不得再提告。

義联集團在78年向高雄縣府申請30餘件建照，預計建設渡假勝地；直到93年著手推動「義大世界開發計畫」，園區建設面積達90公頃，總投資金額逾新台幣300億元。義联集團99年接獲縣府通知，稱開發案有約3.4萬坪超容積使用，要求改善未果，遭合併後的高市府停工。其中開發案之一，義大世界興建中的天悅酒店二期住宅區也動彈不得至今（編輯：黃世雅）1080723

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