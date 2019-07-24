走私菸案 運務倉儲員指這種模式恐使用許久

（中央社記者邱俊欽桃園機場24日電）國安人員涉走私大量菸品案，桃園機場部分運務、倉儲人員今天表示，該案由於數量龐大，且過程牽涉很多環節，不可能首次就能運送如此多數量，也不排除這種模式已使用許久。

調查局獲報，指有國安局人員將利用總統專機出訪回程，國賓禮遇貨物海關免驗的機會，私運大量香菸入境。調查局與海關組成聯合查緝小組，22日中午在總統專機落地前，發現有5輛接機貨車陸續裝載走私菸品，並跟隨總統車隊由國賓通道離開機坪。

聯合查緝小組在22日下午於國賓通道攔截相關車輛5部，並直接押至台北關私貨倉庫。財政部關務署指出，該案國安人員涉嫌走私高達196箱、共9800條菸品。

桃園機場部分運務、倉儲人員今天私下表示，航空貨物運送有一定的流程，且均需鍵入資料，以便在哪個關卡遺失時能追蹤、究責。從國安人員這次利用總統專機返台之際涉嫌利用這種方式走私龐大數量香菸來看，應該不會是第一次行動，因為過程牽涉很多環節。

倉儲作業人員說，由於該案香菸數量龐大，事先是需要搬運，不可能沒有安排好，就貿然行動。如果沒有高階主管指示，或是事先知曉，很難能協助運送如此大量菸品，且不排除這種模式已使用許久。（編輯：戴光育）1080724