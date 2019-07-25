23個機油桶海拋 新北市環保局將嚴懲

潛水教練王銘祥24日下午在新北市象鼻岩附近發現一堆綠色物品漂浮在海面，近看發現竟是機油桶，立刻打撈上船，經統計共有23桶。（王銘祥提供）中央社記者王朝鈺傳真 108年7月24日

（中央社記者王朝鈺基隆市25日電）有民眾昨天在新北市象鼻岩海域撈起23個機油桶，全案經海巡追查，發現一艘深澳籍漁船涉有重嫌，船長到案坦承將機油桶海拋。新北市環保局表示，將從嚴裁罰。

潛水教練王銘祥昨天駕駛遊艇載著數名潛水客前往新北市與基隆市交界附近海域戲水，下午3時許在新北市瑞芳區象鼻岩附近海域，發現海面漂浮一堆綠色物品。

王銘祥好奇前往查看，發現竟是機油桶，附近海面不僅飄散刺鼻油味且呈現五顏六色，王銘祥便與潛水客與友船逐一將油桶打撈上船，經統計後，共有23個機油桶和裝著3顆濾心的塑膠袋。

事發後，基隆市政府產業發展處與環保局也派員前往了解，除協助聯繫船隻外，也取得相關畫面交由海巡追查。基隆市及新北市環保局也分別採集廢油料進行分析，確認廢油物質組成。

海巡署北部分署副分署長蔡茂埕表示，全案經海巡署專案小組全力查緝，過濾500多艘漁船，除比對回放雷達航跡外，並追查機油桶上標示代理商及編號，查出一艘深澳籍漁船涉有重嫌，船長到案後坦承因為空桶留在船上占空間，懶得拿下船，自認桶內已經沒有油才會海拋。

據了解，這艘漁船22日在深澳漁港換完新油，將舊機油裝回機油桶，由吸油車將舊機油吸走，由於吸油車工作人員不負責回收機油桶，便將空桶留置在岸邊，船長24日下午2時許因急著出港，又擔心機油桶留在岸邊被其他船長罵才會帶上船海拋。

全案訊後將船長依違反海洋污染防治法函送新北市環保局裁罰，依法可處新台幣30萬元以上、150萬元以下罰鍰，新北市環保局表示，將從嚴處罰。（編輯：張銘坤）1080725