台中民宅遭槍擊 男子被警方圍捕時中彈身亡

（中央社記者蘇木春台中28日電）台中市太平區一處住宅28日晚間遭開3槍，犯嫌逃逸，警方跟監疑似做案車輛，在南投縣準備圍捕時與對方發生槍戰，期間車上的賴姓男子中彈，送醫後傷重不治，檢警正深入調查中。

警方今天晚間10時多跟監槍擊案歹徒做案車輛，到台14線南投縣埔里鎮路段，在靠近愛蘭橋附近時攔車準備圍捕，車上的賴姓男子發現警方出現立即開槍，員警也開槍回擊後，發現男子坐在駕駛座內沒有動靜。

警方將賴男拖下車後，發現他中彈立即送醫救治，但男子仍傷重不治，警方在賴男車內查扣槍枝與子彈，並將車輛拖回警局採證，至於是否就是賴男對民宅開槍，他是否在與警方駁火時中彈，又或是開槍自盡致死，檢警正深入調查中。

台中市警察局28日晚間6時多接獲民眾報案指出，太平區新安街一處民宅疑似遭到槍擊，警方獲報趕到現場，發現住宅鐵門右上門柱留有3個彈孔，立即封鎖現場進行採證。

警方調閱周邊監視器畫面，發現案發時有一輛白色賓士休旅車，車上犯嫌疑似向住戶鐵門開槍。經詢問41歲何姓女屋主，何女表示與他人無糾紛，犯嫌恐誤擊住家。（編輯：陳彥鈞）1080729