更多編輯台推薦新聞：
辦奧運目標不光發大財 東奧2020背負日本全民期待
專題

辦奧運目標不光發大財 東奧2020背負日本全民期待

專題／影視3大勢力掀競合戰 各有難關要過
產經

專題／影視3大勢力掀競合戰 各有難關要過

治酒駕用重典？分析49萬筆判決書 看懂修法前後罪與罰
數位專題

治酒駕用重典？分析49萬筆判決書 看懂修法前後罪與罰

徵人啟事／中央社誠徵駐外儲備人員、記者、編輯、編譯等
訊息

徵人啟事／中央社誠徵駐外儲備人員、記者、編輯、編譯等

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

高雄警南投緝毒 警匪槍戰一人中彈起出毒品

最新更新：2019/07/29 17:29

（中央社記者蕭博陽、程啟峰南投縣29日電）高雄市警察局刑警大隊偵辦販毒案，今天下午追到南投市一家汽車旅館與嫌犯駁火，警匪槍戰中，一名林姓嫌犯身中3彈送醫急救，全案後續由高雄警方處理並對外說明訊息。

南投警方表示，嫌犯集團昨天晚間投宿南投市一家汽車旅館，5名嫌犯住2間房，高雄市刑大今天下午與嫌犯發生槍戰，其中一名嫌犯中彈，送往衛生福利部南投醫院急救，不排除轉院治療；經南投、高雄警方協調，後續偵辦細節與新聞訊息由高雄警方發布。

高雄警方說，高雄市警局刑警大隊偵辦一起販毒案，下午循線跟監發現嫌犯林男在南投縣一家汽車旅館交易毒品，埋伏員警上前攻堅逮人，林男見狀朝警方開一槍拒捕，警方隨即連開9槍還擊，林男當場倒下，身中3彈送醫；現場起出8小包毒品與林男作案手槍一把。

高雄市刑大指出，警方現場開9槍，造成林男手、腳及腹部各中一槍，經送當地醫院急救仍在救治中，已派員至醫院戒護中。這起警匪槍戰並未造成員警受傷，也未傷及無辜。

高雄市刑大表示，現場另逮捕4名疑似共犯，並起出毒品3小包海洛因、5小包安非他命及林男作案手槍一把，一併帶回偵辦。（編輯：翁翠萍）1080729

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報