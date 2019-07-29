高雄警南投緝毒 警匪槍戰一人中彈起出毒品

（中央社記者蕭博陽、程啟峰南投縣29日電）高雄市警察局刑警大隊偵辦販毒案，今天下午追到南投市一家汽車旅館與嫌犯駁火，警匪槍戰中，一名林姓嫌犯身中3彈送醫急救，全案後續由高雄警方處理並對外說明訊息。

南投警方表示，嫌犯集團昨天晚間投宿南投市一家汽車旅館，5名嫌犯住2間房，高雄市刑大今天下午與嫌犯發生槍戰，其中一名嫌犯中彈，送往衛生福利部南投醫院急救，不排除轉院治療；經南投、高雄警方協調，後續偵辦細節與新聞訊息由高雄警方發布。

高雄警方說，高雄市警局刑警大隊偵辦一起販毒案，下午循線跟監發現嫌犯林男在南投縣一家汽車旅館交易毒品，埋伏員警上前攻堅逮人，林男見狀朝警方開一槍拒捕，警方隨即連開9槍還擊，林男當場倒下，身中3彈送醫；現場起出8小包毒品與林男作案手槍一把。

高雄市刑大指出，警方現場開9槍，造成林男手、腳及腹部各中一槍，經送當地醫院急救仍在救治中，已派員至醫院戒護中。這起警匪槍戰並未造成員警受傷，也未傷及無辜。

高雄市刑大表示，現場另逮捕4名疑似共犯，並起出毒品3小包海洛因、5小包安非他命及林男作案手槍一把，一併帶回偵辦。（編輯：翁翠萍）1080729