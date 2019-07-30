婦人領亡夫積蓄藏套房 保險箱被鑽洞全空了

（中央社記者郭宣彣新竹縣30日電）新竹市楊姓婦人領出丈夫生前存款，藏套房保險箱內，綽號「利恩」男子夥同8人，趁機破壞套房門進入，並向保險箱鑿孔行竊。新竹地院今天依侵入住宅竊盜罪，判9個月至1年8個月不等。

判決書指出，楊姓婦人住在新竹市，日前丈夫病逝，在去年4月她將丈夫留下的存款，全部領出，藏在她所承租的一處套房保險箱內。

綽號「利恩」男子得知消息後，去年6月間，夥同呂男、曾男、沈男、以及高男決定偷走楊婦的錢。他們透過彭男聯繫，找鍾姓、張姓、黃姓男子來破壞保險箱。

判決書指出，得手後，呂男和曾男各自取得新台幣10萬元，其他130萬元由沈男、高男、彭男、鍾男及張男5人平分，但在破壞保險箱過程中，不慎燒損30萬元，因此，5人每人僅分到20萬元。彭男、鍾男及張男共出1萬8000元給黃男。

不過，因楊婦一開始報警時表示，供稱失竊金額高達2000多萬元，但警方最後逮捕8名嫌犯時，卻只比對出百餘萬元的贓款後，婦人則改口失竊金額只有100多萬元，並指出，當時說失竊2000多萬元，是希望警察快抓人。

新竹地方法院將8人依侵入住宅竊盜罪，分別處9個月至1年8個月不等有期徒刑。至於「利恩」，因下落不明，目前在追查中。（編輯：張銘坤）1080730