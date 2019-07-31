銀髮族行的安全 北市警中山分局宣導自我防禦

台北市警察局中山分局31日發布新聞稿表示，有鑑今年轄內行人死亡交通事故以高齡長者占比居冠，近期深入走訪轄內老人共餐處所辦理交通安全宣導，盼加強他們「自我防禦」觀念。（台北市警察局中山分局提供）中央社記者黃麗芸傳真 108年7月31日

（中央社記者黃麗芸台北31日電）台北市警察局中山分局今天表示，有鑑今年轄內行人死亡交通事故以高齡長者占比居冠，近期深入走訪老人共餐處所辦理交通安全宣導，另上半年取締不讓行人車輛計436件。

中山分局今天發布新聞稿表示，由於今年轄內行人死亡交通事故以高齡長者占比最高，為提升其安全過馬路觀念，近期深入走訪轄內老人共餐處所辦理交通安全宣導，盼加強他們「自我防禦」觀念。

根據中山分局今年1至6月統計資料顯示，轄內易發生行人事故路口，共計取締車輛不讓行人436件及行人違規560件。

中山分局7月29、30日也陸續在新希望教會、台灣信義會推廣行人交通安全觀念，現場播放製作的宣導投影片，以及相關交通事故案例影片，藉此提醒長者因行動較慢，應特別謹記「不闖紅燈」「不任意穿越車道」「綠燈秒數不足不強行通過」等重點。

與會長者觀後也高度認同，認為違規太危險，一定要遵守交通安全規則，以避免憾事發生；警方現場也貼心幫在場長者戴上反光條，暖心提醒他們外出應穿著明亮衣物或配戴反光配件，維護自身交通安全。

中山分局說，除將持續加強執法外，也呼籲駕駛人行經路口應「停」「等」「讓」，確實減速暫停讓高齡長者先走，共同建立友善交通環境。（編輯：方沛清）1080731