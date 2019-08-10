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磁磚剝落砸毀擋風玻璃 屋主判賠修車費

最新更新：2019/08/10 13:59

（中央社記者蕭博文台北10日電）鍾姓車主不滿車窗遭公寓外牆剝落磁磚砸毀，向黃姓屋主求償。士林地方法院認為，黃姓屋主屬共同侵權行為人，日前判決黃姓屋主賠償2萬8000餘元的修繕費、交通費，全案可上訴。

判決書指出，鍾姓車主今年4月發現停放在台北市一處巷弄內的自小客車後擋風玻璃破碎，起因於一旁的公寓外牆屋簷磁磚剝落，向黃姓屋主求償修車費用與修車期間的交通費用，共計新台幣6萬6000餘元。

承審法官認為，經台北市政府建築管理工程處勘驗，肇事磁磚原本附著在公寓外牆，而且是公寓外牆牆壁中心以外的部分，屬該公寓區分所有權人所共有。

法官認為，公寓全體區分所有權人就共有部分的房屋外牆負修繕維護責任，卻疏於注意導致車輛受損，為共同侵權行為人，依法應負連帶損害賠償責任，車主可以向其中一人或數人請求全部或部分損失的賠償給付。

判決書指出，鍾姓車主向黃姓屋主求償於法有據，至於黃姓屋主賠償後，如何向公寓其他區分所有權人求償，與本案無關。

法官審酌鍾姓車主提出的修車單據與計程車費用收據，認為黃姓屋主應賠償修車費用1萬2632元，及計程車代步費用1萬5725元，總計2萬8357元。（編輯：李錫璋）1080810

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