騙幫消防員喬人事詐財 男子一審判3年4月

（中央社記者蘇木春台中13日電）曾任消防替代役的男子陳企元熟知消防人員人事調動流程，假冒消防局科長在網路謊稱可代喬人事，多名被害人上當被詐取財物，台中地院今天依詐欺罪判處他3年4月徒刑，可上訴。

台灣台中地方法院判決書指出，男子陳企元民國105年9月到106年6月間，假冒新北市政府消防局宣傳科曾姓科長身分，在網路「消防心論壇」發文表示，可代申請職務調動。

陳姓男子貼文謊稱，認識全台各縣市消防局有力人士，可代喬人事異動申請，讓有需要的消防人員可順利調到各縣市消防局；論壇中8名消防員信以為真，以手機通訊軟體LINE聯繫陳男。

趙姓男子等8名想調回家鄉的消防人員陸續接洽陳男，自105年9月27日起，陸續在台中、嘉義、桃園市、新北、基隆市與彰化縣等地將款項與想申請調動的文件交給陳男，陳男共詐取新台幣262萬元。

被假冒身分的曾姓科長直到同事在網路論壇發現相關文章告知，才發現被假冒身分行騙，蒐證後通報新北市府消防局政風室，經調查後函送台灣台中地方檢察署偵辦起訴。

法院審理時陳男坦承犯案，但法官認為陳男趁消防人員調動不易情勢，詐取被害人款項金額非少，且被害人多達8人，不只偵查中對詐騙款項金額多有隱瞞，且都未賠償。

台中地院今天依詐欺罪判刑，其中不得易科罰金徒刑部分，應執行2年4月；得易科罰金徒刑部分，應執行有期徒刑1年，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日，可上訴。（編輯：翁翠萍）1080813