北市男嬰屍案 檢警解剖釐清死因

（中央社記者黃麗芸、林長順台北13日電）台北市立聯合醫院仁愛院區旁巷弄日前發現一具男嬰屍，警方循線查獲、約談生母。為釐清男嬰死因，檢警今天下午在第二殯儀館進行解剖，後續再送法醫研究所鑑定。

台北市警方8日上午7時許獲報，指聯醫仁愛院區旁巷弄有一只塑膠袋內裝不名物體，檢警派員到場後發現，袋內為一具赤裸男嬰屍，初步研判死嬰死亡時間約一天，從臍帶切割狀況判斷應非在醫院所生。

警方事後調閱案發地旁監視器，並過濾來往車輛及行人身分，掌握一名女子疑涉案。經連夜通知她到案說明，她於9日到案；經警方初步偵訊後，確認為男嬰生母。

為釐清男嬰死因，檢警下午2時30分許在二殯進行解剖，約進行至下午4時許結束。

台北地檢署指出，解剖結果尚需送法醫研究所鑑定，檢方須等到鑑定報告及相關證據以釐清男嬰死因後，才能確認涉嫌人的刑責。

北檢表示，因案件仍在偵查蒐證階段，解剖結果屬於偵查祕密，基於偵查不公開原則，目前不便說明。

警方指出，若男嬰在未出生時就死亡，生母可能違反廢棄物清理法；若是活胎，需了解生母涉殺嬰是積極行為或消極行為，積極主動殺害者將觸犯刑法第274條規定，但若是消極不餵食等方式導致男嬰致死，則可能觸犯刑法第294條遺棄致死罪。

至於男嬰生母涉案程度，仍須待男嬰解剖結果出爐後，方能釐清。（編輯：戴光育）1080813