岡山女騎士疑涉水滑倒溺斃 檢察官相驗

（中央社記者陳朝福高雄14日電）高雄昨天大雷雨積淹水造成一名林姓女騎士疑涉水滑倒沖走溺斃，橋頭地檢署今天相驗，家屬質疑肇事現場工地未設封鎖線或派人警示，將提告國賠討公道。

昨天凌晨起下起的大雷雨造成高雄多處地區積淹水，住在高雄岡山的36歲林女清晨騎機車準備到路竹區上班，途經水深及膝的潭底里崑山西巷排水護岸工地時，疑涉水滑倒跌落失蹤，警消於中午在工地下游約600公尺處的潭底抽水站尋獲遺體。

警方報請相驗，橋頭地檢署檢察官與法醫中午於高雄市殯儀館橋頭分館相驗林女遺體，家屬也到場協助。

林女家屬表示，肇事現場為一處排水護岸工地，昨天下大雨積淹水，但現場沒有設封鎖線或派人警示及設安全護欄，後來現場的警示三角錐也是被沖走後撿回來放置。將提告國賠討公道。

林女家屬提到，工地現場挖出一個大洞，沒有設安全護欄和鋪設鐵板讓行路人陷於危險，市長韓國瑜是高雄的大家長卻沒有要求所屬提供施工安全措施，將提告國賠不是真的要一個賠償，人安全回來才是最重要。

檢察官與法醫相驗作業至中午近12時持續進行，橋頭地檢署襄閱主任檢察官王柏敦表示，致命原因等初步相驗結果於下午說明。（編輯：黃世雅）1080814