巡工地納巡邏勤務 警：人民保母職責所在

（中央社記者程啟峰高雄15日電）林姓女子13日冒雨騎機車上班行經岡山區一處工地旁溺斃，工地現場疑未設護欄，高市警局長李永癸今天將巡工地納入巡邏勤務防意外重演，他說，這是人民保母職責所在。

高雄13日豪雨未放假，林姓女子騎車上班行經岡山區一處水利局工程工地旁，現場工地開挖後疑未用鐵板鋪設路面，也未設護欄防護警示而釀意外。

李永癸上午要求各分局巡邏勤務增列巡查所轄施工中的道路、溝渠等工程，有無釀成工安之虞，還要拍照回報巡查結果，令基層員警頗有微詞，認為有違警方專業職掌。

李永癸接受中央社記者電話訪問表示，市長韓國瑜請警方巡邏時順便巡一下所轄工地，配合工務單位加強巡查，防範意外重演，讓市民行車安全多一層保障，絕沒有要警方為工安扛責。

他說，為民服務、保護民眾行車安全是人民保母職責所在，員警巡邏時順道巡一下工地，舉手之勞讓民眾行車安全多一層保障，應不致增加勤務負擔，也不致影響治安，將加強與基層溝通，了解他們心聲。

他提到，每遇颱風或淹水，街頭到處都看見員警為民服務的身影，包括協助民眾處理拋錨在淹水路段汽機車的人車脫困、扶正街頭倒塌路樹、在淹水路段協助指揮交通等，這些工作相信員警都不會推辭，因為這是人民保母職責所在。

另外，高雄市勞工局指出，林女溺斃個案屬通勤災害，不是工作場所職災，本案涉及的道路交通安全部分也非勞檢權責，但勞工局勞檢處仍會針對現場工地勞工工作安全的部分進行了解，加強現場工地工安。（編輯：黃世雅）1080815